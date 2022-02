Se deschide expoziţia „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”. Unde în București o puteți vedea Expozitia “Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”, care pune in valoare donatia facuta muzeului, de catre solista, in septembrie 2021, se va deschide miercuri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Vor fi expuse documente de familie, fotografii, obiecte pastrate timp de generatii, incepand cu cele ale strabunicilor artistei, Ioana si Nichita Nestorescu, negustor din Buzau, ajuns presedinte al Corporatiei Meseriasilor-Comisiunea Arbitrilor din Buzau, in anul 1911, apoi ale fiicei lor Lucretia Nestorescu, absolventa de pension, casatorita cu Gheorghe Chiriac, caligraf, desenator, pictor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 103 kilometri…

- Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la 02:18:50, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la adancimea de 103 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72 km E de Brasov, 73 km NE de Ploiesti, 117 km V de Braila, 119 km V de Galati, 121 km S de Bacau, 124 km N de Bucuresti, 149 km…

- Trei cutremure, cu magnitudini de 3 si 3,5 pe Richter, s-au produs joi in judetele Vrancea si Buzau, intr-un interval de patru ore, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, primul seism s-a produs in judetul…

- Mișcarea telurica a avut loc la ora 22:00:39 (ora locala a Romaniei). in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, și a avut o magnitudine ml 2.4, la adancimea de 80km. Este al 8-lea seism din acest an, in doar 6 zile.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 88km NE de…

- In ziua de 21 Decembrie 2021 la ora 19:57:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 140km, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in aceasta dimineata, la ora locala 2:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime de 103 kilometri in apropierea…

- Cutremur in Romania, miercuri dimineața. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. In ziua de 24 noiembrie 2021, la ora 05:03:34, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 132km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 60km…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…