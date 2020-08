Se dau bani de la Guvern! Mii de romani primesc 2.500 de lei cu o singura condiție. Vezi ce trebuie sa faci Cei care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern pentru achizitionarea de echipamente IT, cu o singura condiție. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Cel care vrea sa intre in posesia banilor trebuie sa fi lucrat minimum 15 zile lucratoare in regim de telemunca, pe perioada Starii de Urgenta. Acești bani se vor acorda la cererea si prin intermediul angajatorului! O alta…