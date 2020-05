Se credea că au dispărut! Animalele preistorice din filme, dezgropate în Mexic Cercetatorii din Mexic au descoperit un „cimitir” de mamuți, in care au gasit fosilele a peste 70 de exemplare. Excavarile nu aveau ca scop vreo descoperire , ci pregatirea terenului pentru a construi un nou aeroport, noteaza Dailymail . Imaginile incredibile facute la locul excavarilor au devenit imediat virale și prezinta scheletul complet alb al giganților preistorici. Ramașițele fosilizate ale mamuților, predecesori ai elefanților așa cum ii știm in prezent, au fost gasite pentru prima data, de fapt in anul 2019, dar acum au fost și fotografiate, descoperirea fiind facuta publica. Munca antropologilor… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

