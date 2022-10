Se constituie Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”

Stiri pe aceeasi tema

- Intreprinderea sociala „Invaț și Zambesc”, in colaborare cu Asociația „Inițiativa in Educație”, lanseaza programul gratuit de formare continua pentru profesori. Evenimentul de lansare va avea loc online, marți, 18 octombrie 2022, intre orele 18:30 – 20:00. Programul a fost realizat in cadrul proiectului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, in parteneriat cu Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania, organizeaza cea de a doua ediție a concursului național de educație financiara – Olimpiada A.S.F., dedicat tuturor elevilor de clasa a VIII-a și a XI-a din Romania. Inscrierile…

- „Ruta Cultural Turistica Naționala a Destinațiilor Europene de Excelența (EDEN)” și „Ruta Cultural Turistica Naționala a destinațiilor turistice din Romania premiate de Federația Internaționala a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism (FIJET) cu trofeul de excelența «Marul de Aur» pentru dezvoltarea…

- Incepand cu data de 23 septembrie 2022, ECOTIC și ECOTIC BAT lanseaza cea de-a cincea ediție a campaniei Școala Ecoterrienilor adresata școlilor și viitoarei generații de cetațeni responsabili. Campania, care se va desfașura in perioada 23 septembrie 2022-10 iulie 2023, are drept obiectiv conștientizarea…

- Odata cu inceperea noului an școlar intoarcem atenția și privirea catre acei profesori, antrenori, mentori care au avut și au un rol important in viața discipolilor lor. In fiecare an, incepand din 2010, premiem zece profesori, educatori, antrenori, mentori, care au descoperit și au lansat tinere talente,…

- Marele proiect „Nunta in Bucovina” inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost lansat luni, pe 15 august, de Sf. Maria, la Parteștii de Sus, in comuna Cacica pe imașul Rodinii, acolo unde a fost lansata și prima ediție a ”Jocului pe Toloaca”. Acestea nu au fost singurele lansari.…

- Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, in minivacanța de Sf. Maria, in perioada 13 – 15 august 2022 polițiștii au desfașurat acțiuni la nivel județean, fiind implicați peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publica. Activitațile…

- Poliția Suceava a transmis ca pe perioada minivacanței de Sf. Maria, avand in vedere evenimentele sociale, cultural – artistice și religioase organizate, Poliția Municipiului Suceava a suplimentat numarul patrulelor de poliție, acționandu-se cu efective sporite pentru menținerea climatului de ordine…