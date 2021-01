Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a cerut miercuri, in numele partidului, demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe motiv ca acesta ar fi "un veritabil subminator al campaniei de vaccinare" anti-COVID, pe care "o decredibilizeaza prin minciuni penibile". "Cerem demisia ministrului…

- State precum Australia, Noua Zeelanda, Taiwan, Japonia si Coreea de Sud nu vor incepe inca vaccinarea, pentru a vedea cum reactioneaza alte populatii la administrarea medicamentului, scrie The Guardian.

- Cel mai mare bloc comercial din lume a fost fondat de 15 țari din Oceania și Asia și va reprezenta aproape o treime din economia globala. Parteneriatul Regional Economic Comprehensiv a fost fondat de țari printre care Coreea de Sud, China, Japonia, Australia și Noua Zeelanda, relateaza BBC.

- Lupta dintre Sony si Microsoft pe piata consolelor de jocuri video a intrat joi in faza decisiva, odata cu lansarea de catre grupul japonez a noii sale console PlayStation 5, la doua zile dupa lansarea Xbox Series a rivalului american, transmite AFP, potrivit Agerpres.Spre deosebire de Microsoft,…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters, citata de Agerpres.Șeful Biroului antidrog,…

- Florin Hozoc, director companie farmaceutica, a declarat ca e nevoie de un lockdown sever, așa cum au facut celelalte țari in care pandemia a scapat de sub control „Este foarte dur, suntem in al 14-lea ceas. Din pacate, daca aceasta masura lockdown sever s-ar fi luat acum 2-3 saptamani, puteam…