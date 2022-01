Se caută proprietari pentru clădiri emblematice ale Capitalei: Garajul Ciclop și Cinema Scala, de vânzare Doua dintre importantele și emblematicele cladiri din centrul Bucureștiului, respectiv Garajul Ciclop și Cinema Scala, iși cauta noi proprietari. Garajul Ciclop este nefolosit de mai mulți ani fiind incadrat in clasa I de risc seismic, iar la Cinema Scala proiecțiile s-au oprit in urma cu șase ani. Garajul Ciclop este un simbol al modernismului bucureștean, iar in ultimii ani a fost inchis publicului. Ultima data cand cladirea a fost deschisa publicului a fost in anul 2015, cand in fostul garaj s-a organizat expoziția de arta Art Safari. Garajul Ciclop a fost prima parcare supraetajata din Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca vrea sa mai ocupe aceeași funcție cel puțin timp de doua mandate. Intrebata despre o candidatura la Presedintia Romaniei, a declarat ca obiectivul ei este, deocamdata, in plan local. „Vreau sa fiu sanatoasa, si eu, si colegii, si familia sa candidez…

- Printre vedetele Targului de Craciun de la Ministerul Agriculturii din acest an s-a numarat și Mariana Mateiuc, care a venit tocmai de la Botoșani ca sa-i incante pe bucureșteni cu delicatesele sale preparate dupa rețete stravechi doar de ea știute. Nu doar ca le-a adus la viața, dar incearca sa le…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) recomanda autoritatilor romane sa aplice coplata pentru orice serviciu medical, cu scopul asigurarii investitiilor in spitalele publice, potrivit unei propuneri inclusa in “Cartea Alba a Sanatatii 2021” redactata de CCIFER. “Recomandam…

- Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Pentru ca,la ora actuala proun pret dublu la materia prima, pe langa…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…

- Cristian Movila, fotograful care a realizat instantaneele de Terapie Intensiva din cea mai noua campanie provaccinare, intitulata „Oamenii mor infectati cu zvonuri”, a povestit pentru Paginademedia ce inseamna sa faci documentare la ATI și cum te pot marca imaginile cu bolnavi COVID in stare grava.Fotografiile…

- History Channel marcheaza Ziua Nationala a Romaniei prin difuzarea a doua documentare istorice despre regina Maria si regele Mihai. „Maria – Inima Romaniei” va putea fi urmarit incepand cu ora 15:15, iar o ora mai tarziu va di difuzat „Regele Mihai: Drumul catre casa” și va fi difuzat de la ora 16:15.…

- Bucureștiul nu a primit niciun leu din suma solicitata ca sprijin pentru achitarea costurilor generate de termoficare, in vreme ce alte 31 de localitați vor beneficia de aproape 300 de milioane. In vreme ce fostul edil, Gabriela firea, il acuza pe Nicușor Dan de „habarnism”, primul ministru Cițu susține…