Se caută manager pentru cea mai mare maternitate din Moldova. Economiştii, bineveniţi Consiliul de Administratie al Maternitatii „Cuza Voda" din Iasi scoate la concurs functia de manager pentru urmatorii ani. Anuntul a fost publicat pe 20 mai, astfel ca, in urmatoarea luna, potentialii candidati vor avea posibilitatea de a vizita spitalul sau de a solicita documente relevante, necesare pentru a intocmi un plan de management. Dosarele de concurs se pot depune pana pe 21 iunie 2022, urmand sa fie verificate pana pe 23 iunie. Pe 28 iunie vor fi publicate proiectele de management ale eventualilor candidati care au fost admisi, iar pe 4 iulie acestea vor fi sustinute in fata comisiei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

