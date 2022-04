Se caută înlocuitor pentru Dorenanu la CCR! Ce nume se vehiculează Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat, luni, procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul. Termenul de depunere a candidaturilor pentru aceasta functie este 26 aprilie, iar Comisia juridica va depune raportul pana pe 29 aprilie, a stabilit Biroul permanent. Mandatul de judecator la CCR al lui Valer Dorneanu urmeaza sa expire in 9 iunie, se precizeaza in scrisoarea transmisa de Curte conducerii Camerei. „Domnul Valer Dorneanu a fost numit judecator la Curtea Constitutionala pentru un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

