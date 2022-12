Se cântă românește de Revelion în toată lumea! Pentru onorarii bune, artiștii noștri duc cheful în Las Vegas, Florida ori Londra Se canta romanește acasa, dar la fel de mult peste hotare. Comunitațile importante de romani i-au convins cu argumente financiare serioase pe mulți artiști de top sa-i viziteze in noile lor țari. Cunoscutul solist Radu Captari și Radi Iotocovishi vor canta in noaptea dintre ani in Quebec, Canada * Soliștii de muzica de petrecere Nicu Paleru, Vladuța Lupau dar și Rapsozii Maramureșului vor fi vedetele petrecerii in noaptea dintre ani in Madrid* Tot in zona metropolitana a capitalei Spaniei va canta de Revelion și cantareața de muzica populara Emilia Ghinescu. Viorica de la Clejani, cu toporul impotriva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

