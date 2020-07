Se așteaptă până la două săptămâni pentru un test COVID-19 la cilinicile private. E plin de rezervări G4Media a sunat la cateva clinici private din țara pentru a verifica disponibilitatea acestora pentru programari la testarea RT-PCR pentru coronavirus. In cele mai multe dintre cazuri, rezultatele testelor vin dupa ce termenul de valabilitate va fi expirat deja pentru persoanele care vor sa calatoreasca, spre exemplu, in Grecia. Prețurile testelor pentru coronavirus sunt aliniate la clinicile private consultate de G4Media și variaza foarte puțin, de la 340 la 390 de lei. La Sanador București prima programare disponibila este abia in 9 august, iar un test pentru coronavirus costa 390 de lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus se inmultesc in Liga 1, iar Craiova, Dinamo si Poli Iasi cer inghetarea campionatului, potrivit Mediafax.Derby-ul FCSB-CFR Cluj, programat sambata seara, a fost anulat, dupa ce Alexandru Paun a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Paun este acum internat la…

- Alte 420 de cazuri de infectari cu coronavirus in Romania au fost anunțate vineri de catre Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul total al celor infectați pana acum cu Sars-Cov-2 urca astfel la 28.166. Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate…

- La sfarșitul lunii iunie, trenurile Soarelui vor reporni spre litoralul Marii Negre, insa din 12 iunie o serie de trenuri care vin din țara in București iși vor prelungi parcursul pana in Mangalia, relateaza Agerpres.”TrenurileSoarelui le avem in program pentru ca intr-un fel este evenimentul anului…

- "Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate si externate", a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Totodata, pana acum, 1.253 de…

- Autoritatile centrale pun problema testarii in masa a populatiei, dar exista un judet lider national in acest domeniu. Iar in apropiere de Cluj, in cea mai mare comuna din tara, nu a fost inregistrat niciun caz de infectare cu noul coronavirus.

- CFR CLUJ. Fotbaliștii campioanei au fost testați pentru coronavirus, rezultatele acestora fiind negative. Nu sunt singurele vești bune pentru fanii cvintuplei campioane. Scapați de grija testelor pentru coronavirus, jucatorii de la CFR Cluj vor reveni la antrenamente dupa 15 mai, urmand ca apoi sa incerce…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța finalizarea studiului privind imunizarea naturala a populației pentru COVID 19. Compania a extins eșantionul pana la 1005 persoane, cadre medicale și personal auxiliar din 15 orașe in care MedLife opereaza clinici și spitale. In continuare…

- In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud s-au inregistrat 10 noi cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, 4 persoane au fost vindecate și externate, iar 3 persoane au decedat. Totodata, 11 persoane au intrat in carantina instituționalizata. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte…