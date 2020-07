Anunțul venit din partea primului om in stat, cu privire la rezultatul celor patru zile și tot atatea nopți de discuții avute de liderii europeni prezenți la recent incheiata reuniune de la Bruxelles, a generat multe reacții in țara. Vestea, primita cu mult entuziasm in tabara liberala, in frunte cu premierul Orban, a generat reacții […]