Se apropie Ziua Copilului? Cele mai simpatice idei pentru a petrece o zi minunată alături de prichindelul tău Cu pași repezi se apropie Ziua Internaționala a Copilului și ce bucurie pura va simți prichindelul tau știind ca o zi intreaga ii va fi dedicata lui și numai lui! Și tu, ca parinte, resimți veselia acelei zile in care mergeai alaturi de ai tai și colorai asfaltul cu desene de creta, te dadeai in mașinuțe și alergai in parc alaturi de amicii tai. Ce timpuri frumoase! Avand in vedere ca suntem la sfarșitul lui mai, (deja) te poți gandi la cateva idei interesante pentru a petrece ziua aceasta speciala in familie. Iata variantele care ni se par noua cele mai atragatoare: 1. Fugi de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie 1 iunie, copii abia așteapta sa fie sarbatoriți cum se cuvine: jocuri, distracție, voie buna. La noi in oraș singurul Mall care a anunțat activitați de Ziua Copilului este Promenada. "Ziua copilului se sarbatorește la Promenada Mall Targu Mureș. Impreuna cu Mickey, Minnie și personajele tale…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” va invita miercuri, 1 iunie 2022, la Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” din Deva, la un spectacol extraordinar dedicat „Zilei Copilului”, intitulat „Bucurii pentru copii”. De la ora 10:00, in Sala Mare a Centrului Cultural ,,Dragan…

- De neconceput in urma cu doua luni, inainte de invazia Ucrainei, acum posibil și chiar probabil: Finlanda intra saptamana aceasta in faza cruciala privind posibila sa cerere de aderare la NATO , cu o decizie finala așteptata pana la sfarșitul lunii iunie, transmite AFP. O „carte alba” privind securitatea…

- 1 aprilie – Ziua PACALELILOR: Farse celebre și superstiții. Cele mai haioase glume pe care le poți face colegilor sau prietenilor Prima zi din luna aprilie este ziua speciala in care prietenii, familia și cunoscuții iși fac farse unii altora. Obiceiul de a face farse iși are originile chiar din secolul…

- Informare meteo: ninsori in zona montana, pana joi. Se va depune strat nou de zapada Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ninsori pentru toata zona montana. Se va depune nou strat de zapada. Informare meteo: de miercuri, 16 martie, ora 8.00 pana joi, 17 martie, ora 8.00…

- Povestea emoționanta a Alisei și a cainelui ei batran, dus 17 kilometri in spate: ”Am inima franta, soțul meu a ramas in Ucraina” Alisa, o ucraineanca de 35 de ani care a fugit in Polonia cu familia și cainii ei, descrie calatoria lor periculoasa și totodata emoționanta, care ne ajuta sa ințelegem prin…

- Direcția de Sanatate Publica Ialomița a finalizat ancheta inceputa la sfarșitul lunii februarie 2022 la Gradinița «Alba ca Zapada» Fetești. In urma analizelor de laborator s-a descoperit prezența unor stafilococi și enterobacterii, din cauza carora copiilor li s-a facut rau. Reamintim ca in noaptea…

- VIDEO: Utilajele de deszapezire ale CNAIR acționeaza pe Transalpina. Zapada pe carosabil Drumarii intervin joi dimineața pe DN 67C – Transalpina, unde zapada persista pe carosabil, mai ales in zona Ranca-Novaci. Reprezentanții CNAIR au postat și o serie de imagini de pe un sector de drum de pe Transalpina.…