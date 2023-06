Stiri pe aceeasi tema

- Soma și ADIS Bacau au pregatit o inițiativa speciala pentru colectarea deșeurilor voluminoase și periculoase de la persoanele fizice, planificata sa aiba loc in municipiul Bacau pe data de 4 iulie. Pentru locuințele individuale (case/vile): se va efectua o colectare de la poarta la poarta in data de…

- La Teatrul de Vara ,,Radu Beligan” din Bacau, va avea loc, in perioada 28 – 29 iunie, prima ediție a Festivalului Național de Coregrafie și Folclor ,,Petre Vlase”, eveniment organizat de Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Busuiocul” din Bacau (care in acest an implinește 50 de ani de activitate), sub…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau incurajeaza incluziunea și determinarea prin intermediul unui eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilitați Intr-un efort de a promova integrarea și de a evidenția potențialul extraordinar al persoanelor cu dizabilitați, Direcția…

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- Comisia Europeana a spus ca Ucraina a indeplinit pe deplin doua dintre cele șapte condiții pe care Bruxelles-ul le-a stabilit pentru aderare. Reformele finalizate se refera la componența a doua organe judiciare la nivel inalt și la sectorul mass-media, a caror legislație a fost modificata pentru a se…

- A treia ediție a festivalului iși propune sa acceseze o noua dimensiune a distracției timp de 3 zile !!! „Young Island Festival promite sa fie o experiența unica și de neuitat pentru iubitorii de muzica de toate varstele”, a declarat Alex Olteanu, event managerul festivalului. „A New Dimension”, așa…

- Ediția a doua a evenimentului despre vin și turism viticol Expo Moldavia Wine se va deschide pentru public sambata, 20 mai, de la ora 11,00, la Central Plaza, din Bacau. La deschiderea oficiala sunt așteptați Tudorița Lungu – secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ioan Lucian…

- COMPETIȚIE… Cercul Militar Barlad, reprezentat prin plt. major Florin Țaranu și Clubul de șah „Gheorghe Neștianu” reprezentat de Ioan Mocanu, au organizat o competiție sportiva de șah pentru copii, „Cupa Primaverii”, ce s-a desfașurat la Cercul Militar din Barlad. “La aceasta cupa s-au prezentat 18…