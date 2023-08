Stiri pe aceeasi tema

- Primele concerte ale Festivalului International “George Enescu” vor avea loc in Timișoara Capitala Culturala Europeana. Editia din acest an a Festivalului International “George Enescu” completeaza programul cultural TM 2023.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura organizeza intre 23 și 27 august ultima ediție de vara din acest an a Salonului Industriei Ușoare, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Companii din țara, producatori și comercianți, pregatesc pentru publicul larg lichidari de stoc la articole…

- O secțiune a prestigiosului festival de talie internaționala „George Enescu” vine la Timișoara cu ocazia deținerii, anul acesta, a titlului de Capitala Culturala Europeana. Șase concerte vor avea loc in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara.

- La jumatatea acestei luni, romanii ca lucreaza la stat vor avea parte de o noua minivacanata de patru zile, ca urmare a faptului ca pe data de 15 august se sarbatoreste Adormirea Maicii Domnului, zi libera conform Codului Muncii, noteaza Ziarul Financiar. Bugetarii vor avea libera si ziua de luni 14…

- A treia ediție a festivalului iși propune sa acceseze o noua dimensiune a distracției timp de 3 zile. „Young Island Festival promite sa fie o experiența unica și de neuitat pentru iubitorii de muzica de toate varstele”, a declarat Alex Olteanu, event managerul festivalului. „A New Dimension”, așa cum…

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- In ultimele saptamani, Universitatea Craiova s-a desparțit de mai mulți jucatori. Bogdan Mitrea, Valerica Gaman, Rivaldinho, Sergiu Hanca și Ionuț Vina au plecat de la formația antrenata de Eugen Neagoe, iar luni, un alt fotbalist a parasit gruparea din Banie.

- Sute de persoane au vizitat, in doar cateva ore, noul aeroport Brasov-Ghimbav, care va deveni operational joi cand vor avea loc primele aterizari si decolari. Sambata si duminica pe aeroportul din Brasov are loc evenimentul „Zilele Portilor Deschise”, in cadrul caruia noua aerogara este deschisa publicului…