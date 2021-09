Se anunță dispute politice fără precedent în UE. Se încearcă reintroducerea disciplinei bugetare Pentru a evita o prabusire economica in contextul pandemiei, Uniunea Europeana a pus, temporar, deoparte disciplina bugetara, insa revenirea la crestere a relansat o dezbatere cu privire la austeritate, care creeaza diviziuni in randul celor 27 de state membre, transmite AFP preluat de agerpres. "Va fi o batalie politica enorma", recunoaste o sursa europeana.

Subiectul ar urma sa anime reuniunea ministrilor europeni ai Finantelor, care va avea loc vineri si sambata la Kranj (Slovenia), si care va permite o prima runda de schimb de pozitii intre partizanii relaxarii regulilor de disciplina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

