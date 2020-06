Stiri pe aceeasi tema

- N. Tataru: Se amana masurile de relaxare stabilite pentru 1 iulie Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca, în contextul cresterii numarului de cazuri noi cu COVID-19, Grupul de suport tehnico-stiintific a decis amânarea masurilor de relaxare care urmau sa fie aplicate de la 1 iulie.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca a fost decisa amanarea masurilor de relaxare care ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 iulie.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania stagneaza. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD sa faca sacrificii pentru mine „Recomandarile specialiștilor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anunțat luni ca recomandarile specialiștilor din Grupul Tehnico-Științific sunt de a amana noile masuri de relaxare pe care le aveam pentru 1 iulie. „S-a evaluat tot ce a insemnat ultimele doua saptamani, in care am avut o creștere a numarului de cazuri noi, in care…

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara ca, daca in perioada de relaxare vom avea o creștere progresiva a numarului de cazuri, nu exponențiala, lucrurile pot fi ținute sub control, iar in acest fel se pot aplica si alte masuri de relaxare. Tataru a spus ca daca evolutia in urmatoarele…

- Nelu Tataru anunța ca am intrat pepanta descendenta a infectarilor cu coronavirus. Ultimele dateraportate releva cel mai mic numar de cazuri noi la fiecare 24 deore. La fel, și internarile din ATI sunt la nivelul minim,comparativ cu varful, a spus ministrul Sanatații la Digi24.Evoluția este imbucuratoare,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta". "Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, dupa ce a efectuat o vizita fulger și la Spitalul Județean de Urgența Vaslui pentru a se asigura ca unitatea este pregatita sa faca fața crizei sanitare provocata de COVID-19, ca romanii trebuie sa se aștepte la o creștere a numarului de infectari…