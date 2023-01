Stiri pe aceeasi tema

- Valorile de trafic rutier sunt ridicate luni, in jurul pranzului, pe drumul national DN 1, in Valea Prahovei, circulandu-se in coloana, pe ambele sensuri, la Comarnic si la Busteni, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Conform sursei citate, la Comarnic se circula…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, iar situatia traficului se prezinta astfel: Centura de Vest a Mun. Ploiesti, trafic normal, fara precipitatii, carosabil umed, temperaturi pozitive;…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1, in localitatea Timișu de Jos, județul Brașov. Din primele informații, se pare ca in urma accidentului au rezultat 2 victime, dintre care 1 incarcerata, inconștienta. La fata locului s-au deplasat…

- Traficul este intens luni la amiaza pe Valea Prahovei, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul Rece) catre centrul statiunii Busteni, pe…

- Valorile de trafic au crescut, sambata, pe DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, se inregistreaza aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe sensul de urcare, pe raza…

- Traficul a ramas de coșmar și astazi pe drumul din București catre Valea Prahovei și Brașov. La fel și in punctele de trecere a frontierei, unde s-au format cozi de kilometri de tiruri care așteapta sa iasa din țara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, pe sensul de urcare spre statiunile montane de pe Valea Prahovei, astfel ca, pe raza localitatilor Campina si Comarnic, judetul Prahova, traficul…

- Valorile traficului rutier sunt in crestere, miercuri dimineata, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul spre munte, astfel ca la Campina si Comarnic se circula in coloana, anunta Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe…