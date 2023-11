Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 13 noiembrie 2023, o echipa de experți va evalua cele 35 de oficii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) și 27 de instituții de invațamant, prestatoare de servicii de formare profesionala. Evaluarea a fost inițiat de Ministerul Muncii și Protecției…

- De anul viitor, romanii vor putea sa beneficieze de vouchere in valoare de 50 000 de lei prin intermediul unui program nou, destinat optimizarii eficienței energetice a locuințelor, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene. Suma de 50.000 lei este alocata in doua tranșe,…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca registratura instituției va fi deschisa publicului, sambata, 30 septembrie 2023, in intervalul orar 10.00-12.00, pentru depunerea cererilor și documentației aferente acordarii voucherelor educaționale, pentru anul școlar in curs. Reamintim ca, data…

- Ministrul Familiei, Natalia Intotero, participa vineri la Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) organizata in amfiteatrul Universitații „Constantin Brancuși”, din Targu Jiu. Este prima dezbatere din cea de-a doua serie a programului național pentru reducerea abandonului școlar…

- Guvernul va exclude la maximum fraudele in procesul de acordare a compensațiilor pentru caldura in noul sezon rece. Pe linga modificarile modelului de oferire a ajutorului, prin introducerea a doua noi categorii de beneficiari, Ministerul Muncii va avea acces și la datele Poliției de Frontiera pentru…

- Potrivit ANAT, eliminarea voucherelor de vacanta pentru angajati in Romania ar putea avea mai multe efecte si prejudicii asupra turismului si a economiei romanesti in general. Voucherele de vacanta ar putea disparea, iar Guvernul spera economiseasca 2 miliarde de lei pe an prin aceasta masura de austeritate.…

- Impactul direct al eliminarii/suspendarii voucherelor de vacanta sau acordarea alternativa a banilor va determina o scadere cu 35% - 50% a incasarilor din turismul intern, avertizeaza joi Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).