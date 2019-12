Scurtă istorie a mâncărurilor românești (VIII) In acest episod dorim sa continuam prezentarea modului in care unele alimente, devenite intre timp de baza, au ajuns pe mesele romanilor. Pentru ca este un aliment consumat in toate sezoanele, va propunem sa incepem cu castravetele. Acesta este cultivat de cel puțin 3.000 de ani in Asia de Vest. In Europa a ajuns in timpul Imperiului Roman. Pe aceasta filiera a ajuns, probabil, și pe plaiurile noastre. In Franța, sunt cronici din secolul al IX-lea care amintesc de cultivarea castravetelui. Castravetele, un aliment biblic Se crede ca este o planta nativa a teritoriului Indiei de azi. Castravetele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

