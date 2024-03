Scurt ghid pentru achiziționarea televizorului potrivit nevoilor tale Alegerea televizorului potrivit poate fi complicata in aceste zile, datorita proliferarii de noi funcții și opțiuni. Ghidul de mai jos te va ajuta sa treci prin cateva aspecte cheie pentru a gasi electrocasnicul potrivit pentru spațiul și bugetul tau. Ce tip de televizor ar trebui sa cumperi? In ciuda jargonului de marketing de la mai multe companii, exista cu adevarat doar doua tipuri de baza: OLED și LCD. De ani de zile, cele OLED devin din ce in ce mai performante, dar și cele mai bune televizoare LCD le ajung din urma, datorita imbunatațirilor precum reglajul local și luminile de fundal… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va cumpara un al doilea radar performant de supraveghere aeriana, care va ajunge in țara in anul 2025, a declarat ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, la Radio Europa Libera. Potrivit ministrului, instituția cauta acum și un sistem de aparare anti-aeriana. Anatolie Nosatii susține…

- 82% dintre romanii care sunt in cautarea unei locuințe sunt de parere ca procesul de achiziție este mai ușor in cuplu, iar 90% sunt convinși ca vor gasi proprietatea potrivita pentru ei, conform ultimului sondaj realizat in randul utilizatorilor Storia și OLX Imobiliare. Deciziile imobiliare in cuplu…

- O colaborare inedita, versuri pe cat de șocante, pe atat de potrivite, o piesa puternica, plina de ritm, esența, spectacol – UNKLFNKL și Ioana Ignat lanseaza piesa “6 Feet Deep” alaturi de un videoclip venit din viitor. „Daca nu te vad, nu am sa traiesc pana la sfarșitul verii”, „Cumpara-ți niște haine…

- O noua ediție a celui mai bun turneu din lume la categoria WTA250, votat in 2022 și 2023, va avea loc anul acesta in perioada 3-11 februarie 2024, in Cluj-Napoca. Clujenii sunt așteptați in acest weekend in Iulius Mall, unde iși pot achiziționa biletele la Transylvania Open WTA250 și pot admira trofeul…

- Conducerea CFR Calatori anunța inchiderea temporara a automatelor kiosk din gari de unde se puteau cumpara bilete. Masura a fost luata incepand cu data de 16 ianuarie, in vederea realizarii unor lucrari de inlocuire a automatelor respective. Compania nu a precizat care este data de la care se vor putea…

- Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) va sprijini o coaliție de națiuni, intre care Romania, Germania, Olanda și Spania, pentru achiziția a o mie... The post Romania și alte țari membre NATO vor cumpara impreuna 1000 de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot appeared first on Special Arad…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a precizat ca ia in calcul posibilitatea ca statul roman sa suporte o parte din leasingul mașinilor electrice și ca va avea o discuție cu producatorii și importatorii de astfel de autoturisme. Acest model de plata este preluat din Franța. Ministrul Mediului a spus…

- Mihai Traistariu anunța ca iși cumpara patru noi garsoniere la malul marii, dupa ce va face un imprumut la banca. Artistul deține de cațiva ani alte șase proprietați in Constanța, pe care le inchiriaza doritorilor.De o buna perioada de timp, Mihai Traistariu avea in plan sa faca o noua investiție, sa…