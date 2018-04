Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii resiteni au fost solicitati in dimineata acestei zile, 17 martie, in jurul orei 9.00, sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Evenimentul nefericit a avut loc in apropierea localitatii Lupac. In autoturism se afla doar soferul care nu a suferit rani…

- Viscolul a creat probleme si in judetul Galati. Insa, de data asta, nu s-au inchis drumuri si nici nu au mai ramas ambulante blocate in nameti. Cu ajutor de la drumari, la unele cazuri, cel putin pana acum, ambulantele au ajuns cu bine. "Pana in acest moment nu sunt drumuri inchise. Au fost probleme…

- O explozie fara flacara s-a produs, luni, la o benzinarie din municipiul Galati, o masina fiind avariata de un capac metalic care a cazut peste aceasta. Inspectia de prevenire din cadrul ISU Galati va face verficari. Potrivit unor martori la incident, explozia s-a produs la o benzinarie situata pe strada…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete, transmite News.ro . “In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare”, scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…