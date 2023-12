Stiri pe aceeasi tema

- 60 de operatori economici din Baia Mare și Tauții-Magherauș au fost controlați pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite savarșite in domeniul migrației ilegale. Ieri, 16 decembrie, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica Maramureș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Inalta Curte de Casație și justiție a respins azi, 23 noiembrie, recursul formulat de primarul de Baia Mare cu privire la masura controlului judiciar. „Soluție: Respins recurs – Nefondat. Detalii solutie: Respinge, ca nefondat, recursul formulat de inculpatul Chereches Catalin impotriva incheierii din…

- Orașul Baia Sprie, din județul Maramureș, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier U.P. I Baia Sprie, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de incadrare. Prima versiune…

- Pe bulevardul I.C Bratianu se executa astazi lucrari de asfaltare pe segmentul cuprins intre intersectia cu bulevardul Ferdinand si cea cu bulevardul 1 Decembrie.Potrivit CT BUS, din acest motiv circulatia autobuzelor de pe linia 48 este deviata."Astfel, pe sensul de mers spre Cap de Linie Palas acestea…

- Este momentul sa rezervi vacanta pentru anul viitor . Early booking iti ofera 4 motive ca sa-ti alegi vacanta . Prețuri avantajoase – datorita acestui tip de oferta, te poți bucura de reducere de 25%, 30% sau 40% ; Disponibilitate – eviți sa te lovești de situația in care nu mai exista camere disponibile…

- Societatea de transport in comun din Sfantu Gheorghe Multi-Trans S.A. informeaza publicul calator ca din cauza inchiderii circulației in centrul orașului in perioada 6 octombrie 2023, incepand cu ora 06:00, pana la 9 octombrie 2023 ora 06:00, se modifica traseul de pe linia 2. In aceste trei zile-…

- Primarul și cei doi viceprimari ai municipiului Baia Mare caștiga mai mult fața de martie 2023, dupa o majorare cu 50% a indemnizației lunare. Astfel, in cazul primarului, la indemnizația lunara de 20.700 lei se adauga alți 10.350 lei, iar viceprimarii primesc inca 9.200 lei pe langa indemnizația de…

- In urma analizarii mai multor cereri privind transportul elevilor dinspre cartierele CII și M17 spre strada Iuliu Maniu respectiv instituțiile de invațamant din zona respectiva, Transurban Satu Mare anunța modificarea traseelor pentru autobuzele de pe liniile 15 și Cursa Speciala Elevi 1 incepand…