- Inflatia a revenit la niveluri care nu au mai fost inregistrate in multe tari dezvoltate din anii '70 si '80. Economistii si guvernatorii bancilor centrale, care au participat la Conferinta BCE din Portugalia, avertizeaza ca va fi nevoie de timp pana se va atenua cresterea preturilor, se arata intr-o…

- Iunie a fost o luna stabila pentru cursul euro/leu, insa comparativ cu sfarșitul lui mai, media francului elvețian și a dolarului s-au apreciat iar cea a lirei sterline a scazut. Euro a incheiat luna cu o medie de 4,9454 lei fața de 4,9430 lei, la sfarșitul lui mai. Tranzacțiile de joi se realizau in…

- Oficialii bancilor centrale s-au reunit in Portugalia pentru conferinta lor anuala, accentul fiind pus pe cresterea preturilor de consum. Zona euro este de asteptat sa inregistreze o inflatie de 6,8% in acest an, cu mult peste tinta BCE de 2%. Acest lucru vine intr-un moment in care economistii evalueaza…

- Christine Lagarde, presedintele BCE, vrea ca instituția sa actioneze "intr-un mod hotarat si sustinut" pentru a combate inflatia record din zona euro, scrie Financial Times. "Inflatia in zona euro este indezirabil de ridicata si se preconizeaza ca va ramane asa pentru o perioada de timp", a declarat…

- Președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, indeamna intreaga societate, dar și toate forțele politice, sa iasa in strada. El i-a invitat pe toți duminica, 19 iunie, in Piața Marii Adunari Naționale, la o ampla manifestație de protest, pentru a spune un NU hotarat actualei guvernari. Potrivit politicianului,…

- Deși scumpirile in lanț au dat navala peste romani, tot avem prețuri mici fața de restul UE, considera Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Lumea abia mai face fața scumpirilor, insa Chirițoiu acuza romanii ca sunt paranoici. Acesta ii indeamna sa vada și partea plina a paharului.…

- Potrivit statisticilor europene, un litru de motorina costa pe 25.04.2022 cu 59% mai mult decat cu un an in urma, aceasta scumpire, similara si in Cehia, fiind cea mai mare inregistrata in ultimul an la nivelul UE. Si la benzina Romania a bifat unul dintre cele mai agresive ritmuri de crestere in perioada…