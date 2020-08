Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a consecintelor pandemiei COVID-19, in primele sase luni ale anului 2020, exportul de vin in expresie naturala s-a diminuat cu peste 3,0%, iar in valoare cu circa 4,0%. O micsorare mai semnificativa (cu 6,3% si respectiv 11,5%) s-a inregistrat la exportul vinului in vrac. Preturile la vinul…

- O companie australiana a fost obligata sa iși amane proiectele pe care le avea in Romania din cauza pandemiei de COVID-19. Angajații, care urmau sa faca eveluarea unei sonde de pe meleagurile noastre, nu au reușit sa treaca de granița cu Ungaria. Mai multe detalii, in continuare. Au fost amanate proiecte…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca au revenit in țara 65 de romani din Regatul Țarilor de Jos și 216 romani din Regatul Spaniei, ei fiind blocați in strainatate din cauza pandemiei, anunța MEDIAFAX.Printre cetațenii romani care au revenit in țara se regasesc persoane care se…

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați și in Romania, anunța concedieri, pe fondul unei cereri scazute din cauza pandemiei Grupul german Continental trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui sa recurga la concedieri, pe fondul unei cereri scazute…

- Obiceiul “Udatul nevestelor” in raul Gurghiu, un obicei unic in Romania, pe care localnicii din comuna Hodac il pastreaza cu sfintenie din mosi-stramosi, in a doua zi de Rusalii, a fost anulat in acest an din cauza masurilor de protectie pentru raspandirea noului coronavirus. Foto: (c) Eugen Butilca…

- Fabrica de pantaloni RHM Pants din judetul Covasna, care apartine producatorului german Dr. Bock Industries, se inchide din cauza pandemiei de coronavirus. Fabrica are peste 200 de angajati. Compania...

- Un viticultor italian din oraselul Termeno, in provincia Bolzano (nord), celebra pentru vinul ei alb, Martin Foradori Hofstatter, a inchiriat un avion de mici dimensiuni pentru a aduce din Romania o echipa de femei care lucreaza pentru el de ani de zile, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP.

- Ministerul Justitiei sustine ca autoritatile chineze au amanat din cauza pandemiei transferul in tara a lui Marius Balo, profesorul roman condamnat la 8 ani de inchisoare, aflat in detentie intr-un penitenciar din Shanghai. Conform unui comunicat al MJ, in urma demersurilor juridice si…