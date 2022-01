Scumpirea gazului lichefiat, scânteia revoluției din Kazahstan! De la furie și euforie la reprimare Scumpirea gazului lichefiat, de la 0,14, la 0,28 de dolari, a fost scanteia care a condus la un amplu val de proteste in Kazahstan. Mai multe regiuni ale țarii depind de gazul lichefiat (GNL), acesta fiind principala sursa de carburant pentru masini si orice crestere a pretului sau atrage dupa sine scumpirea alimentelor. Costurile vieții de zi cu zi in aceasta țara erau deja in crestere de la inceputul pandemiei de coronavirus. Kazahstanul, prima economie din Asia Centrala, obisnuita in trecut cu rate de crestere a economiei de doua cifre, sufera acum de pe urma scaderii pretului petrolului si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

