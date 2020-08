Ministrul economiei din Germania, Peter Altmaier, a declarat luni ca opozantii restrictiilor anti-COVID-19 care l-au insultat si scuipat pe ministrul sanatatii, Jens Spahn, au incalcat Constitutia, transmite Reuters.



O inregistrare video postata pe Twitter de un jurnalist al cotidianului Bild arata o multime de cateva zeci de persoane care il huiduie si ii striga ''Rusine'' ministrului Spahn, in momentul in care acesta parasea o cladire in Bergisch-Gladbach, dupa o aparitie electorala la un eveniment al Uniunii Crestin-Democrate din care ministrul face parte.

