Scroafa cu purcei ar putea fi interzisă în curtea țăranilor: Proiect de Ordin de ministru Scroafa cu purcei ar putea fi interzisa in curtea țaranilor: Proiect de Ordin de ministru Un proiect de Ordin de ministru in care se precizeaza ca exploatațiile noncomerciale de suine, pentru consum familial, vor avea un efectiv de maximum 5 capete porci. Astfel cine va avea de la 6 porci in sus va trebui sa respecte regulile de biosecuritate. Asta inseamna ca taranul trebuie sa... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile de subzistența din mediul rural vor fi afectate de o noua prevedere. Un proiect al Ministerului Agriculturii prevede ca oamenii nu mai au voie sa țina mai mult de 5 porci in propria gospodarie. De la acest numar in sus gospodaria se transforma in exploatație comerciala, ceea ce presupune…

- Va fi un scandal uriaș in spațiul public! Guvernul Florin Cițu calca pe urmele Cabinetului Ludovic Orban și pregatește un Ordin de ministru extrem de controversat. Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR le pregatește o adevarata lovitura țaranilor, iar in urma unui Ordin de ministru s-ar putea ca... Citește…

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca in perioada cat a fost ministru al Finanțelor, Florin Cițu, a incercat sa reduca salariile celor de la CEC și EximBank, insa s-a lovit de rezistența sistemului. Roman arata ca aceasta problema trebuie rezolvata, asta pentru ca in consiliile de administrație…

- Directorul general al combinatului siderurgic Liberty Galați, Bogdan Grecu, este acuzat de DNA pentru dare de mita si delapidare, in dosarul fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, informeaza G4media. Bogdan Grecu este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului ministru 22 de tone de tabla in valoare…

- Dupa ani de zile in care si-a format o practica de a urmari penal persoane mituite, dar sa-i ierte pe mituitori (ascunsi sub calitatea de denuntatori), DNA schimba foaia si il ia in vizor si pe presupusul mituitor al fostului ministru Costel Alexe. DNA a anunțat joi ca a inceput urmarirea…

- Judecatorii au audiat-o, luni, Elenei Udrea, iar in ianuarie vor continua aceasta procedura și vor trece la dezbaterile finale.In fața instanței, fostul ministru al Dezvoltarii și-a susținut, luni, nevinovația.„Nu ma consider vinovata de comiterea infracțiunilor. (…) Am finanțat personal campania electorala…

- Avocatii lui Silviu Wagner au cerut amanarea audierii fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, pe motiv ca clientul sau este confirmat infectat cu noul coronavirus iar pe de alta parte acesta ar dori sa o chestioneze pe Elena Udrea. Curtea de Apel Bucuresti a continuat, luni, audierile in dosarul…

- Un fost ministru austriac de finanțe a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru rolul sau intr-un scandal de corupție de inalt nivel, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat de delapidare, primire de mita și falsificare de probe intr-un acord de vanzare…