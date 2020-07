Stiri pe aceeasi tema

- La cei 10 ani de la moartea Madalinei Manole, care se vor implini pe 14 iulie, Daniel Gheorghe, unul dintre cei mai activi fani ai fetei cu parul de foc, a scris un mesaj sfașietor pentru preferata lui, așa cum face in fiecare an și se va intalni cu tatal și fratele solistei, sambata, la... Read More…

- O scrisoare tulburatoare a fost postata de fanul nr. 1 al Madalinei Manole catre artista care s-a sinucis in urma cu 10 ani, chiar de ziua sa de nastere - 14 iulie. Daniel Gheorghe spune ca „fata draga“ a muzicii romanesti i-a trimis semne de dincolo.

- Acum circa 10 zile a murit in urma unui accident vascular cumnatul meu, Marius P., șofer profesionist, aflat in cursa in Belgia. Dupa ce au trecut cateva zile, trupul neinsuflețit a fost adus acasa la Brașov pentru a fi inmormantat. Pentru ca sora mea si nepoții au fost plecați sa il mai vada pentru…

- Un nor de praf saharian extrem de toxic va acoperi cerul Cubei pana vineri, intunecand deja orizontul și riscand sa provoace afectiuni respiratorii in tara ce a anuntat recent ca pandemia de coronavirus se afla sub control.

- Fostul arbitru Dan Lazarescu a incetat din viața la varsta de doar 49 de ani, dupa ce a fost gasit cazut in baie. Cristi Blaj, unul dintre apropiații sai, susține ca acesta nu a mai raspuns la telefon de sambata.

- In vara acestui an se implinesc 10 ani de cand Madalina Manole a ales sa-și puna capat zilelor. Artista, indragita de o țara intreaga, a lasat in inimile tuturor un gol și multe intrebari care și-au gasit raspunsurile dupa lungi cercetari.

- Curand se implinesc 10 ani de la trecerea in neființa a Madalinei Manole. Zece ani in care cel mic a crescut fara mama și a ramas in totalitate in grija tatalui. Cum arata astazi Petru Junior?