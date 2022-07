Stiri pe aceeasi tema

- 1.500 de informaticieni, ingineri de software și tehnologi din intreaga lume le cer congresmanilor americani, prin intermediul unei scrisori deschise, sa intervina și sa protejeze populația de uriașele furturi și fraude concepute pentru a fi aplicate prin intermediul criptomonedelor.

- ”Enel S.p.A. informeaza ca a semnat astazi acordurile de vanzare a intregii sale participatii la PJSC Enel Rusia. Mai exact, Enel a semnat doua contracte separate cu PJSC Lukoil si, respectiv, cu Fondul Mutual Inchis de Investitii Gazprombank-Frezia pentru vanzarea intregii sale detineri la Enel Rusia,…

- Fundația pentru Apararea cetațenilor impotriva abuzurilor statului - FACIAS ii trimite o Scrisoare deschisa ministrului Sanatații, prof.dr.Alexandru Rafila prin care ii solicita sa renegocieze contractele pentru furnizarea de vaccinuri impotriva Covid-19 pentru a opri astfel Jaful din banul public:…

- Ziua Naționala a Georgiei sau Ziua Independenței este sarbatorita in fiecare an in data de 26 mai. Aceasta zi celebreaza adoptarea, pe 26 mai 1918, a Actului de Independența care a inființat Republica Democrata Georgia, dupa Revoluția Rusa din 1917.Cunoscuta și ca Ziua Primei Republici, ziua de 26 mai…

- Federația Sindicala “Sanatatea” din Moldova (FSSM) acuza Ministerul Sanatații de pasivitate și lipsa de deschidere in cadrul parteneriatului. Despre aceasta se menționeaza intr-o scrisoare deschisa a FSSM adresata ministrului Sanatații, Ala Nemerenco, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. {{613717}}Sindicatele…

- Adunarea Generala a ONU a ales Republica Ceha ca membru al Consiliului pentru Drepturile Omului in locul Rusiei, a carei apartenența la acest organism a fost suspendata din cauza razboiului impotriva Ucrainei.

- Soprana Felicia Filip, manager la Opera Comica pentru Copii, a transmis o scrisoare deschisa catre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, cu privire la acțiunea de evaluare a instituțiilor de cultura din Capitala. Iata ce a solicitat soprana Felicia Filip in aceasta scrisoare deschisa adresata…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti o „campanie deliberata de ucidere, torturare, viol" in Bucha, oras ucrainean in care au fost descoperite zeci de cadavre dupa retragerea trupelor ruse, potrivit AFP. "Ceea ce am vazut in Bucha nu este actul izolat al unei unitati necinstite.…