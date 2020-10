Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului și Ministerului de Finanțe și ANAF, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R) cere masuri urgente pentru evitarea falimentului acestor service-uri și creșterea șomajului. „Nu vom avea bani pentru plata taxelor in…

- Datele ASF aferente primelor șase luni din 2020 releva ca una din doua mașini inmatriculate in Romania are RCA la City Insurance, in timp ce peste patru din zece lei incasați din aceasta linie de asigurare merg spre aceeași companie. In timp ce City este deja la un nivel nemaiatins vreodata in Romania,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunta ca va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Politele RCA s-ar putea scumpi de 4 ori, din cauza firmelor de asigurari, nu din cauza service-urilor auto, sustine Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.).

- In zece luni de guvernare a liberalilor, Romania a facut imprumuturi care echivaleaza cu aproximativ 10% din PIB-ul estimat pentru 2020. Potrivit unui raport al ministerului de Finanțe , guvernul PNL s-a imprumutat de pe piața interna cu 55 de miliarde de lei (aproximativ 11,4 miliarde de euro) și…