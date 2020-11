Artiștii romani cer sa fie incluși in schema de ajutor de stat. Cantareți precum Horia Brenciu, Andra, Loredana și mulți alții au adresat catre Guvern o scrisoare deschisa. „Am luat la cunoștința ca Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului Romaniei, a elaborat un proiect de schema de ajutor de stat pentru a veni in sprijinul sectorului cultural, ale carui activitați au fost sistate pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Insa am constatat cu surprindere ca artiștii nu sunt incluși in planul Guvernului”, se precizeaza in scrisoarea semnata de 95 de artiști In text se menționeaza…