- Valul de pensionari de la Complexul Energetic Oltenia, in baza noii legi privind acordarea de condiții speciale de munca in sectorul energetic, ar putea debuta in ultimul trimestru al acestui an. Potrivit unei estimari a conducerii Complexului Energetic Oltenia, noua lege privind scaderea varstei de…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat sambata, intr-un interviu pentru G4Media , ca a scos din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) toate proiectele directe ale unor companii de stat și private. Ministrul a explicat ca decizia a fost luata dupa discuțiile cu reprezentanții Comisiei…

- Comisia Europeana a lansat o campanie de sensibilizare pentru a promova diversitatea și incluziunea in industria cinematografica și in media. „CharactHer” iși propune sa evidențieze egalitatea de gen și rolul femeilor in aceste sectoare, arata Mediafax. Intitulata „CharactHer”, campania este…

- Deputații dezbat, luni, moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene. Opoziția il critica pe Cristian Ghinea pentru modul in care a fost intocmit Planul Național de Redresare și Reziliența. Documentul se afla in analiza Comisiei Europene. Social-democrații au susținut,…

- Complexul Energetic Oltenia cauta soluții pentru a asigura finanțarea unora dintre investițiile sale. Vor fi evaluate toate bunurile mobile și imobile care pot constitui garanție in vederea de accesarii de credite bancare. Complexul Energetic Oltenia are deschise mai multe linii de credit pentru a nu…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca documentul oficial privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi transmis Comisiei Europene (CE) pe 2 iunie, urmand ca, vreme de doua luni,acesta sa fie evaluat de CE pentru a se ajunge la forma finala, potrivit Agerpres. „Pe 2 (iunie – n.r.), inteleg,…

- Cristinel Dancila, soțul Vioricai Dancila, a fost angajat consilier la operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz, informația fiind confirmata de catre Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Pana de curand, Cristinel Dancila a activat in zona privata, fiind director in divizia…

- Presedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, sustine ca societatea are o cota de piata importanta, de peste 20%, iar daca se reduce activitatea si capacitatea instalata, spune el, „trebuie sa punem ceva in loc pentru a putea acoperi necesarul din sistem”. El a vorbit, intr-un…