Scrisoare cu mulțumesc Azi am primit o scrisoare. De multa vreme, nu din vremuri imemoriale, dar de multa vreme, n-am mai primit una. De altfel, la randu-mi, n-am mai scris, tot de atata timp, vreuna. Vorbesc despre scrisoarea aia clasica, pe hartie, pe care-ai scris-o cu stiloul sau cu pixul, unde ti-ai exersat scrisul caligrafic, unde ai lasat literele sa danseze. O vecina-mi bate-n usa de dimineata: v-a lasat postarita ceva in cutia postala. I-auzi, imi zic, ce noutate. Ce sa lase postarita in afara de facturi, pliante, notificari de pe cine mai stie unde? Vecina, care le stie pe toate, pluseaza, cand vede nepasarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

