Scrisă într-un dialect de aromână: Prima poezie publicată de Mihai Eminescu Potrivit hrisoavelor vremii, in 1866, cand avea 16 ani, Mihai Eminescu – poetul nostru nepereche a carui zi de naștere o marcam azi, 15 ianuarie – are primele manifestari literare… Mihai Eminescu, poetul national al Romaniei, s-a nascut la 15 ianuarie 1850 la Botosani fiind al saptelea din cei 11 copii ai caminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de tarani romani din nordul Moldovei si al Ralucai Eminovici, fiica de stolnic din Joldesti. Eminescu si-a petrecut copilaria la Botosani si la Ipotesti. Intre anii 1858 si 1866, urmeaza cu intermitente scoala la Cernauti. Termina clasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

