- Casian Cidu (15 ani) a cucerit o noua medalie la Campionatul European de scrima pentru cadeți și juniori din Tallin, Estonia. Duminica a luat bronzul in proba de sabie masculin individual juniori. Casian Cidu mai are doua medalii la actuala ediție a Europeanului, in probele de sabie cadeți, argint atat…

- Echipa masculina de cadeți a Romaniei a obținut medalia de argint in proba de sabie la Campionatul European de scrima cadeți și juniori din Tallin, Estonia. Casian Cidu, Dacian Enache, Alexandru Eva și Cristian Macovei au obținut medalia de argint in proba de sabie destinata cadeților la Campionatul…

- Casian Cidu, Dacian Enache, Alexandru Eva si Cristian Macovei au castigat, vineri, medalia de argint la sabie cadeti, in concursul pe echipe din cadrul Campionatului European de la Tallinn. Romania a fost invinsa in finala de Italia, cu 45-30. Este a cincea medalie a delegatiei tricolore la Campionatul…

- Romania a obținut medalia de aur, pe echipe, la sabie, la Campionatele Europene de Juniori și Cadeți de la Tallin. In aceasta seara, in Estonia, Amalia Covaliu, Alexandra Mitruș, Anastasia Fusea și Rosemarie Benciu au invins echipa Ungariei, scor 45-40, dupa o revenire de la 13-15. ...

- Lotul Romaniei de scrima a cucerit marți doua medalii la Campionatele Europene de Juniori și Cadeți de la Tallin. La competiția din Estonia, Amalia Covaliu a devenit vicecampioana europeana la sabie, iar Anastastia Fusea a terminat pe locul 3. In primele 15 locuri, Romania a mai avut doua sportive:…

Romania a obtinut doua medalii, argint si bronz, in proba feminina de sabie a cadetelor, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia).

Romania participa cu o delegatie de 42 sportivi, inscrisi la toate armele, la editia 2023 a Campionatelor Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia), prevazute intre 21 si 28 februarie.Romania are inscrisi scrimeri la intrecerile individuale si pe echipe la toate cele trei arme,…

