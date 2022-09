Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Iași, capitala Moldovei, in topul mondial al orașelor pentru studenți. Marile universitați de stat, atracție pentru tinerii doritori de studii superioare. Concret, Cluj-Napoca, Timișoara, București și Iași reprezinta Romania in cel mai recent ranking global QS al celor mai bune orașe pentru studenți, ranking…

- O tragedie teribila s-a petrecut vineri noapte in Bucuresti. O artista din Capitala a fost gasita moarta in Lacul Morii, dupa ce a lasat un mesaj de adio pe pagina sa de Facebook. Simona Sandulescu a postat, noaptea trecuta, la ora 01.29, un mesaj de adio pe Facebook, chiar in timp ce se afla pe […]…

- Noua cazuri de variola maimuței au fost inregistrate in ultima saptamana in Romania, a anunțat luni ministrul Sanatații Alexandru Rafila. Potrivit ministrului Sanatații, toate cele noua cazuri au fost inregistrate la barbați cu varste cuprinse intre 22 și 44 de ani. Cei mai mulți pacienți sunt din…

- Liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, Petrom, a redus din nou prețurile la combustibil marți, 2 august, fiind a cincea scadere consecutiva de preț de la 1 iulie, cand companiile au redus prețurile cu 50 de bani pe litru, ca urmare a Ordonanței Guvernului.Stația Petrom…

- Narcisa Suciu s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, a fost și operata. Intr-un clip video pe Facebook, cantareața in varsta de 47 de ani a povestit cu ochii in lacrimi ca a trecut printr-o intervenție chirurgicala complicata, spune ca „lunea trecuta...murisem”. In aceasta perioada, Narcisa Suciu,…

- Noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi…

- Elevii din rural au de trei ori mai puține medii de trecere la examenele naționale fața de cei din urban și peste 10% dintre elevii de clasa a VIII-a nu s-au inscris la examene. Rezultatele examenului de Evaluare Naționala la clasa a VIII-a scot in evidența severa inegalitate de șanse in domeniul educației…

- RAMAȘI IN URMA… Romania, prin prim-ministrul Nicolae Ciuca, a semnat luni primele șase contracte finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliența, selectate in cadrul apelurilor de proiecte pentru prima runda din Componenta 10 – Fondul local. Banii se vor duce pe dezvoltarea durabila urbana…