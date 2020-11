Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul scotian Douglas Stuart a fost recompensat joi cu prestigioasa distinctie literara Booker Prize 2020 pentru romanul ''Shuggie Bain'', potrivit anuntului presedintei juriului, Margaret Busby.

- Juriul Booker Prize va dezvalui joi seara laureatul editiei din 2020 al acestei prestigioase distinctii literare britanice, care a consacrat deja autori precum Kazuo Ishiguro sau Margaret Atwood, cu prilejul unei ceremonii retransmisa de postul BBC, informeaza AFP. Printre cei sase autori…

- Romanul ''Interior Chinatown'', semnat de Charles Yu, a fost desemnat miercuri cea mai buna opera de fictiune in cadrul National Book Awards, unele dintre cele mai prestigioase distinctii literare din Statele Unite, informeaza The Guardian, potrivit AGEPRES. Romanul ''Interior Chinatown'',…

- Scriitoarea engleza Jill Paton Walsh, decorata in 1996 cu insemnele de Comandor al Imperiului Britanic pentru servicii aduse literaturii, a murit la varsta de 83 de ani, informeaza BBC, potrivit news.ro.Nascuta la Londra, in 1937, Paron Walsh - recunoscuta ca autor de carti pentru copii -…

- Patru romane de debut se numara intre cele sase titluri care alcatuiesc lista scurta a Booker Prize pe 2020, iar toti autorii sunt din afara Marii Britanii, informeaza BBC.Lista scurta este compusa din: „The New Wilderness”, de Diane Cook (SUA), „This Mournable Body”, de Tsitsi Dangarembga…

- Patru romane de debut au fost selectate pe lista scurta a Booker Prize 2020, cea mai prestigioasa distinctie literara britanica, a anuntat marti juriul in cadrul unei conferinte virtuale desfasurate in Londra, informeaza bbc.com. Scriitoarea britanica Hilary Mantel, prezenta pe lista lunga…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Mount, Abraham, Pulisici și Tomori s-ar fi infectat in vacanța petrecuta in Mykonos, insa clubul n-a precizat daca testele le-au ieșit pozitive, respectand doar protocolul sanitar. Vacanțele in Mykonos aduc numai probleme pentru starurile din Premier League in aceasta vara speciala. Daca Harry Maguire…