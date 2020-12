Scriitorul Mario Vargas Llosa avertizează că spaniola va deveni limbă clandestină în Catalonia după adoptarea Legii Celaá Proiectul de lege al guvernului de stânga al Spaniei care înlatura obligația ca limba spaniola sa fie cea folosita în mod predominant în școli, o concesie facuta separatiștilor catalani, urmeaza sa fie adoptata miercuri de parlamentul de la Madrid, relateaza AFP.



În Spania, o țara foarte descentralizata, educația este responsabilitatea diferitelor regiuni, o parte a acestora - Catalonia, Galicia și Țara Bascilor - având propria limba care prin lege se bucura de un statut egal cu limba castiliana (spaniola).



Drept urmare, orele din școlile publice…

Sursa articol: hotnews.ro

