Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ieșit la o plimbare pe strazile Bucureștiului cu bolidul sau de lux, dar a ignorat regulile pe care trebuie sa le respecte in trafic. Mai exact, sportiva a fost surprinsa de o echipa de papparazzi de la SpyNews vorbind la telefon atunci cand se afla la volan. Simona Halep a ținut dispozitivul…

- Comisia Europeana trebuie sa se asigure ca țarile de unde importam produse alimentare respecta standardele de sanatate a animalelor la fel ca in UE!, susține europarlamentarul PNL, Daniel Buda pe pagina personala de facebook.Regulamentul privind sanatatea animalelor a fost subiectul unui schimb…

- Un calugar de la Manastirea Noul Neamț din Chițcani, Tiraspol, unde acum cateva zile a fost depistat un focar de Covid-19, a decedat, iar altul a incalcat regimul de carantina și a fugit pe malul drept al Nistrului. Informația a fost raportata la ședința sediului operațional din regiunea transnistreana,…

- Polițiștii din Giurgiu au ridicat un barbat de 60 de ani care a intrat in locuința fiicei sale, incalcand ordinul de protecție pentru aceasta, au transmis reprezentanții inspectoratului județean de poliție. Tatal ei este acum cercetat penal de polițiști.Potrivit ordinului judecatoresc, barbatul fusese…

- Ambii operatori au fost sanctionati cu echivalentul in lei al sumei de 3.000 de euro. In cazul Estee Lauder Romania, plangerea viza "prelucrarea ilegala de dateldquo;. Legat de Telekom Romania Communications s a reclamat "utilizarea frauduloasa a datelorldquo;.Companiile Estee Lauder Romania SRL si…

- O fotografie in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern....

- Rusia a celebrat simbata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Din cauza razboaielor pe care le-a purtat, a terorismului politic si a propriilor pacate — inclusiv faptul ca si-a ucis un fiu — primul tar al Rusiei este cunoscut sub numele de Ivan cel Groaznic. Si-a inceput domnia hotarat sa faca din Moscova „a treia Roma“ si a murit inaltand rugaciuni pentru victimele…