- Isteria ”ambulanței care fura copii” a facut o noua victima miercuri seara, cand o scriitoare a fost batuta in București, in apropiere de Gara de Nord, dupa ce mai multe persoane au crezut ca ”Ambulanța pentru literatura” este un paravan pentru furtul de copii.

- Doina Popescu, scriitoarea care in cadrul unui proiect cutreiera tara cu ”ambulanța pentru literatura”, a putut fi vazuta destul de des in ultimul timp și la Alba Iulia, in cadrul evenimentelor culturale, in cadrul carora proiectul sau a fost foarte apreciat. Miercuri noaptea, ea a fost snopita in bataie,…

- O masina care semana cu o Ambulanta a facut subiectul unui scandal de zile mari, miercuri noapte, in sectorul 3 al Capitalei, la intersectia strazilor Dinicu Golescu si Cameliei. Mai multe persoane de etnie roma sustin ca masina, la volanul careia se afla o femeie, a dat tarcoale prin cartier ore in…

- Scandalul a avut loc in zona Garii de Nord si a luat amploare dupa ce o persoana a facut un live pe pagina sa de Facebook in care spunea ca fiul sau era cat pe ce sa fie rapit. Oamenii s-au adunat in jurul autospecialei, in care se afla scriitoarea Doina Popescu, au scos-o pe femeie din mașina și…

- O ambulanța cu numere roșii, de Braila, parcata pe o strada din zona Garii de Nord, a reinviat cea mai odioasa legenda urbana a Romaniei, cea a „ambulantei-fantoma care fura copii”. Victima mulțimii revoltate i-a cazut Doina Popescu – Braila, o scriitoare de 49 de ani, din Braila, care obisnuieste…

- Doina Popescu – Braila va așteapta pentru o ”perfuzie” in proza, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia Joi, 17 mai, in peisajul Cetații Alba Carolina și-a facut apariția și o mașina de Ambulanța. Nu, nu s-au gandit ambulanțierii din urbe ca o sa ne calcam in picioare și o sa ne sufocam […]