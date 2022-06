Screening de cancer mamar in toata Moldova. Peste 30.000 de femei vor beneficia de consult gratuit

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, luni, transmiterea oficiala catre Comisia Europeana a unor programe operationale, fiind astfel depasit pragul de doua treimi din totalul celor 43 de miliarde de euro alocati Romaniei prin fondurile de coeziune pentru 2021-2027, inclusiv cofinantarea nationala, a anuntat purtatorul…

- Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, in cadrul Conferintei de promovare a masurilor implementate de APIA din Programul de Dezvoltare Rurala 2014-2020, de la Targu Mures, ca in acest an s-au inregistrat cu 36.000 de fermieri…

- Guvernul și Banca Naționala au renunțat sa mai menționeze o data anume ca obiectiv de aderare a Romaniei la Zona Euro, susținand acum ca iși „axeaza eforurile” pe revenirea socio-economica dupa pandemia COVID-19, dar și pe reducerea efectelor negative ale razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre…

- Rusia a anunțat țaierea gazelor pentru Polonia și Bulgaria , ca urmare a faptului ca plațile nu au fost facute in ruble, conform mecanismului anunțat de președintele Vladimir Putin. Prețul gazelor pentru Europa a crescut cu pana la 17%, pe masura ce traderii au inceput sa analizeze efectele taierii…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, a lansat astazi Fundatia OMV Petrom, pentru a construi programe si a sustine investitii sociale pe termen lung in Romania”, anunta compania. Rolul Fundatiei OMV Petrom este de a veni cu solutii care pot reduce decalajele…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Cu sau fara moțiune de cenzura impotriva ministrului Energiei, cifrele arata sec faptul ca Romania este intr-un scenariu gri, daca nu chiar negru, cand este vorba de securitatea energetica. Importul de gaze a explodat, in condițiile in care prețurile de referința la gaze naturale din Europa au inregistrat…