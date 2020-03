Scoția ar putea deveni prima țară din lume în care tampoanele vor deveni gratuite ​ ​Parlamentul scoțian a votat marți un proiect de lege prin care se propune ca femeile sa aiba acces în mod gratuit la absorbante și la produse de igiena intima. Proiectul de lege a primit 112 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotriva, scrie CNN.



Urmeaza ca proiectul de lege sa treaca acum prin cea de-a doua etapa, unde membrii parlamentului scoțian pot propune amendamente înainte ca acesta sa fie examinat definitiv în etapa a treia.



Proiectul de lege își propune sa lupte împotriva saraciei, a stigmatizarii femeilor în perioada…

Sursa articol: hotnews.ro

