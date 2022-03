Scooter aduce magie in The Spell Remains – VIDEO Cunoscuta trupa techno germana Scooter a lansat o noua piesa, The Spell Remains, despre dragostea de arta, de muzica, de oameni, in stilul cu care deja ne-a obișnuit. Plina de energie, cu ritmuri care ne vor face sa ne mișcam așa cum nu am mai facut-o de mult, Scooter vine și ne aduce determinarea de care avem nevoie pentru a munci in continuare pentru ceea ce ne dorim, pentru a ne bucura de arta și pentru a ne bucura de fiecare moment al vieții. „The Spell Remains” se anunța a fi un nou succes marca Scooter. Vocea lui H.P. Baxxter, alaturi de tobe și bas, ne aduc mai aproape magia trupei techno.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

