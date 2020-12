Școlile și grădinițele rămân închise până după vacanța de iarnă Din cauza creșterii numarului de persoane cu COVID-19 , autoritațilie au decis amanarea deschiderii școlilor și a gradinițelor pana in ianuarie 2021. Astfel, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic Orban, școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, cand va incepe vacanța de iarna. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI „Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivelul Romaniei pana la data de 7 decembrie 2020, (…), luand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Decizia a

- Social Școala online s-ar putea prelungi pana la vacanța de iarna decembrie 8, 2020 10:34 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus, luni seara, prelungirea desfașurarii cursurilor in sistem online, pana pe data de 23 decembrie, cand elevii intra in vacanta de iarna. Membrii CNSU…

- La fix o luna de la prima decizie, Comitetul Național pentru Situații de Urgența decide acum continuarea școlii online pana la vacanța de iarna. Hotararea 57 stabilește prelungirea activitaților didactice in sistem on-line in perioada 9-23 decembrie și este argumentata de „creșterea numarului de persoane…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, o hotarare prin care se stabilește ca elevii vor continua sa mearga la cursuri in regim online. Școala ramane suspendata pana pe 23 decembrie. Documentul semnat de premier poate fi consultat AICI . „Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice…

- Școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic Orban.

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Școala online se PRELUNGEȘTE pana la vacanța de iarna: CNSU va analiza din nou situația și va decide ce se va intampla dupa 11 ianuarie Școlile si gradinitele vor functiona in format online inca doua saptamani, a decis luni, 7 decembrie, Comitetul Național pentru Situații de…

- Școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic Orban.

- Incepand de luni, 9 noiembrie, școlile și gradinițele din Vaslui vor fi inchise timp de 30 zile, urmand ca elevii și preșcolarii sa susțina cursurile doar in mediul online. Vor ramane, insa, deschise creșele și after school-urile, chiar daca in propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența…