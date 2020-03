Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat in aceasta seara ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile…

- Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in contextul epidemic cu Covid-19 in Romania si tinand cont de perioada de precampanie in care ne aflam, precum si prevederile legislative care fac referire la perioada de organizare a alegerilor locale, inclusiv…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, inchiderea scolilor si gradinitelor in perioada 11 martie – 22 martie, a anuntat premierul interimar Ludovic Orban. “Am luat decizia (…) de suspendare a cursurilor in invatamantul preuniversitar pe o perioada limitata, cu…

