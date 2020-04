Şcolile s-au închis abia marţi, în Singapore. Părinţii primesc 900 de dolari ca să stea o lună cu copiii acasă Autoritatile din Singapore au anuntat ca de marti, 7 aprilie 2020, se inchid toate scolile si majoritatea locurilor de munca, in cadrul amplificarii masurilor de contracarare a coronavirusului. Doar serviciile esentiale, precum supermarketurile, vor putea functiona la program normal. Inchiderea școlilor are termen clar, de pe 8 aprilie pana pe 4 mai și nu inseamna vacanța, ci trecerea la invațarea online. Sistemul a fost pus la punct in ultimele 3 luni si a fost numit „Home-Based Learning" (n.r. invațare de acasa). Pentru a se obisnui cu el, elevii au avut sesiuni de HBL o data pe saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii pot solicita zile libere pentru a ramane acasa cu copiii pe perioada in care gradinitele si scolile sunt inchise. Vicepremierul Raluca Turcan explica intr-un comunicat de presa care sunt conditiile care trebuie indeplinite de parinti."O situatie exceptionala cere masuri exceptionale…

- INCHISE… Cursurile vor continua sa fie suspendate si saptamana viitoare (n.r. dupa data de 22 martie), a anuntat ieri ministrul Educatiei, Monica Anisie. De asemenea, acesta a mai precizat ca urmeaza sa se stabileasca si pana la ce data se va prelungi perioada in care elevii vor sta acasa: “in urma…

- Inchiderea școlilor și gradinițelor a pus in dificultate mulți parinți, care nu au cu cine lasa copii acasa pe timpul cat sunt la serviciu. Parlamentul a emis o lege prin care se reglementeaza unele situații de acest gen. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege (19/2020) Art. 1. — (1) Se acorda zlle…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat sambata dimineața legea prin care parintii primesc zile libere platite pentru supravegherea copiilor cand scolile sunt inchise in situatii speciale.

- Parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii in cazul unor situații speciale a fost adoptat de Parlament. Aceasta decizie vine in contextul inchiderii școlilor din toata țara, din cauza coronavirusului.

- Propunerea Comitetului pentru Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase (fain nume, sonor, care îți da fiori reci pe șira spinarii) de a închide școlile pâna în 21 aprilie este o masura cu mare impact emoțional. Doar emoțional, pentru ca eficiența este ZERO. ZE-RO! Pentru…

- Autoritatile din Italia iau masuri drastice din cauza epidemiei de coronavirus. Toate gradinitele, scolile si universitatile din Peninsula au fost inchise pana pe 15 martie. Anuntul oficial a venit de la ministrul italian al Educatiei, Lucia Azzolina, care a confirmat suspendarea completa a cursurilor…

- In ultimii 30 de ani am asistat la o continua reforma in sistemul educational. Ce au adus acesti 30 de ani? Multe probleme pentru sistemul educational: finantare sub nivelul la care ar trebui sa fie, profesori care nu sunt platiti la adevarata lor valoare, lipsa de adaptare a programelor scolare la…