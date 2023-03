Școlile reabilitate sau construite de acum înainte vor dobândi statutul de „școală verde” Școlile reabilitate sau construite de acum inainte vor dobandi statutul de „școala verde”, Ministerul Educației anunța ca exista fonduri de peste 225 de milioane de euro pentru: reabilitarea și modernizarea de școli și construirea de noi școli. Prin aceste proiecte se dorește infrastructura școlara la standarde europene și globale de dezvoltare sustenabila; promovarea unui comportament [...] The post Școlile reabilitate sau construite de acum inainte vor dobandi statutul de „școala verde” first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LISTA| Exerciții de cutremur, incendiu și inundație in toate școlile din ALBA: In ce zi sunt programate simularile la școala copilului dumneavoastra Exerciții de cutremur, incendiu și inundație in toate școlile din ALBA: In ce zi sunt programate simularile la școala copilului dumneavoastra Ministerul…

- Școlile vor afișa pe 30 martie numarul de locuri in clasa pregatitoare dar și circumscripțiile. Prima etapa de inscrieri este in luna mai. Conform calendarului, anul acesta inspectoratele școlare pot modifica circumscripțiile inainte de inceperea inscrierilor, daca exista situații in care capacitatea…

- Joi, 2 martie 2023, Ligia Deca, ministrul Educației, a vorbit in exclusivitate pentru Romania TV , despre noile legi ale educației, parte a programului „Romania Educata”, al lui Klaus Iohannis.Școala romaneasca a fost deseori criticata pentru ca se concentreaza prea mult in zona teoretica și prea puțin…

- Elevii din Maramureș se intorc de luni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Elevii trebuie sa știe ca programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se vor desfasura in perioada 27 februarie – 16 iunie,…

- In toate școlile are loc „Saptamana verde”, aceasta se desfașoara in perioada 27 februarie-16 iunie, deja elevii și cadrele didactice au acum la dispoziție o platforma de resurse educaționale, Saptamanaverde.edu.ro, lansata astazi, 24 februarie, de Ministerul Educației și Ministerul Apelor și Padurilor,…

- „Saptamana verde” 2023: Ce activitați pot organiza școlile dupa 27 februarie „Saptamana verde” 2023: Ce activitați pot organiza școlile dupa 27 februarie Programul „Saptamana verde” și Programul „Școala altfel” se desfașoara in perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, in intervale de cate 5 zile consecutive…

- 20% dintre profesorii chestionați de World Vision Romania, in prima saptamana de școala din anul 2023, spun ca au identificat la școala copii cu simptome de gripa. Reamintim ca Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au recomandat parinților sa verifice copiii daca au simptome de gripa, iar daca…

- In anul 2023, va fi gata Școala din Banești, comuna Salcioara este o investiție pe care edilul Valentin Parvu o monitorizeaza cu mare atenție și asta pentru lucrarile se desfașoara intr-un ritm mai incet. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Cladirea are o arhitectura…