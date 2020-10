Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in acest moment, nu vede ''un motiv foarte serios'' de schimbare a sistemului in baza caruia se desfasoara cursurile scolare stabilite de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19.

- Procesul privind achizitionarea de tablete pentru invatamantul online este in plina desfasurare, atat la nivelul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, cat si ale inspectoratelor scolare si administratiilor locale. Anuntul a fost facut ieri de premierul Ludovic Orban, care le-a solicitat…

- Monica Anisie a declarat la Antena3 ca are informatii de la Inspectoratele scolare ca multi parinti care au avut copiii la unitati de invatamant private vor sa ii duca la gradinite sau la scoli de stat. Citeste si: Monica Anisie, anunt despre noul an scolar. Ce-i asteapta pe elevii de clasa a…

- Ludovic Orban are inca un moment de cumpana, al doilea, de cand este premier. Sfarșitul verii ar putea insemna și sfarșitul mandatului sau de premier, cel de-al doilea. Luni, in plenul reunit al Parlamentului, se dezbate a doua moțiune impotriva guvernului liberal, dupa ce prima, cea din februarie,…

- „Aștept un punct de vedere din partea specialiștilor și in funcție de asta vom stabili un calendar. In cursul acestei saptamani va trebui sa luam o decizie. Oricum va trebui sa luam o decizie, pentru ca se va termina sezonul estival, perioada in care oamenii pot sta pe terase. O data cu scaderea temperaturii,…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat, spre consultare, catre decanatele facultaților și reprezentanții studenților propunerea de organizare a activitații didactice pentru primul semestru al anului universitar 2020-2021. Cadrelor didactice, dar și studenților, li se cere sa vina cu amendamente…

- Unul din consilierii premierului Ludovic Orban, Tanase Stamule (PNL), a declarat miercuri la Antena 3, in legatura cu reluarea cursurilor in toamna, ca „direcția este clara, de redeschidere a școlilor”.Citește și: Tradare fara precedent la CEDO: Ministerul de Externe accepta condamnarea Romaniei…