In judet s-a inregistrat un al treilea deces cauzat de virusul gripal Violeta Stoica Gripa a inceput sa faca tot mai multe victime la nivel național, ieri fiind raportate alte cinci decese din cauza virusului gripal. Printre cele cinci cazuri mortale s-a aflat și un tanar din județul Prahova, in varsta de 26 de ani, nevaccinat antigripal și cu alte afecțiuni medicale. Decesul s-a produs ieri și a fost confirmata prezența virusului gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Pe de alta parte, gripa sezoniera face ravagii in unitațile de invațamant de la nivelul țarii, insa, deocamdata, in Prahova nu s-au suspendat…