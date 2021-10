Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Ploiești a aprobat, astazi, efectuarea, de doua ori pe saptamana, a operațiunilor de dezinfecție in piețele agroalimentare din oraș, respectiv: Piața Centrala, Piața Malu Roșu, Piața Nord, Piața Vest, Piața Mihai Bravu, precum și in cladirea…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, vineri, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru patru unitați școlare, respectiv o școala, doua licee și un colegiu...

- Cursurile cu prezenta fizica sunt suspendate in 15 unitati scolare din Capitala, majoritatea colegii și licee, din cauza cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat Institutia Prefectului, dupa sedinta de joi a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU).

- Ca urmare a deciziei Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, se suspenda cursurile cu prezența fizica in cazul a doua unitați de invațamant din Sectorul 4: Colegiul Național ”Ion Creanga”, situat in strada Cuza Voda nr. 51 și Gradinița nr. 30 din Bulevadrul Dimitrie Cantemir…

- Ministrul Educatiei a declarat ca scolile se vor inchide doar cand se va cere in mod special asta. Sorin Cimpeanu a precizat luni, 4 octombrie, ca un eventual ordin de carantinare poate face aceasta precizare punctuala. “Nu este bine sa ne jucam de-a inchis-deschis scoala. Scolile se vor inchide in…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost adoptata Hotararea nr 170 din 02.10.2021 prin care a fost aprobat Scenariul 1 de funcționare pentru toate instituțiile de invațamant preuniversitar – unitați de invațamant cu personalitate juridica și structurile arondate acestora…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis in sedinta ca scoala sa fie cu prezenta fizica indiferent de rata de incidenta. Totodata, s-a aprobat testul de saliva in scoli, ramanand sa se stabileasca de cate ori se va face. Hotararea a fost trimisa in Parlament in procedura de urgenta. Comitetul…

- Guvernul și Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) discuta, in aceste zile, posibilitatea menținerii școlilor deschise pentru cursuri cu prezența fizica și dupa depașirea incidenței COVID-19 de 6/1.000. Ministerul Educației susține menținerea școlilor deschise și dupa ce este depașita…